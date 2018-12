Päevakäpp: Emma otsib kodu, kus kanafileest kunagi puudu ei oleks

2017. aasta kevadel saabus Emma turvakodusse, kuid tema hirm ei kadunud. Emma veetis esimesed kuud hirmunult puuride all ning ei tahtnud üldse uskuda, et mõni inimene võiks temast päriselt hoolida. Vabatahtlikud käisid Emmat muudkui hellitamas ning ühel päeval tärkas ka Emma südames lootus, et ehk on tõesti siin maailmas ka headust. Emma kolis puuride alt pehmesse pessa ning iga päevaga uudistas ta inimest aina enam.

Nüüdseks on pisike kassitirts teinud läbi enneolematu muutuse — sellest kartlikust tänavakassist on saanud uudishimulik kassitirts, kes peab paitustest lugu. Pehmed paid on hakanud Emmale juba nii väga meeldima, et kui tema asemel paitatakse kõrvalpesas tukkuvat kaaslast, arvab Emma, et on õige inimese kätt käpaga õigele poole (loe: tema poole) suunata.

Emma teine suur nõrkus pehmete paituste kõrval on muidugi kanafilee — hõrk, mahlane ja võimalikult värske. Vabatahtlikud ei pea kunagi muretsema, et äkki jääb Emma kanafileest ilma. Kui inimene peaks kogemata Emmast ilma kanafileed andmata mööda kõndima, annab kassitirts ise sellest teada käpapatsutusega õlale.

See väike vurrudega nurrumootor on üks väga vahva tegelane: hell, malbe ja õrn, koos väikeste krutskitega. Loodame väga, et pärast pikka ootust jääb ka Emma oma inimesele silma ning temagi saab pühade aega juba päriskodus nautida. Emmale meeldiks väga, kui teda ootaks päriskodus veel mõni nurrumootor — kahekesi koos kanafileed lunides jõutakse ju kiiremini sihile!