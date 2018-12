Ära maga maha! Tallinnas leiab peagi aset uhke lemmikloomapäev

«Lemmikloom on parim sõber, ideaalne mängukaaslane ja suurepärane stressimaandaja, kuid kahtlemata kaasneb tema võtuga ka kohustus,» sõnas PetCity tegevjuht Hendrik Tibar. «Lemmikute päeval räägimegi lemmikloomade eest hoolitsemisest, lisaks tegutsevad õpitoad, peetakse loenguid ja muid üritusi, mille peastaarideks on loomulikult loomad.»

Mõnusa perepäeva üheks tõmbenumbriks on fotonurk, kus saab end koos lemmikuga pildistada. Samuti keerleb auhinnarohke õnneratas, esitletakse uusi loomariideid ja arendavaid mänguasju ning igal veerandtunnil avaneb võimalus kiigata PetCity loomakliiniku tagaruumidesse. «Oleme programmi nii üles ehitanud, et üritusel käinud loomaomanik saaks tõesti ka praktilist informatsiooni, kuidas oma lemmiku eest paremini hoolitseda,» rääkis Tibar. Koostöös Haabersti linnaosavalitsusega jagatakse infot ka lemmikloomade eeskirjade ja kiibistamise kohta.

Kõigil PetCity külastajatel on võimalus osaleda ka heategevuses. Igas PetCity kaupluses on jõuluajal väljas annetuskastid, mille sisu annetatakse Varjupaikade MTÜ lemmikloomadele. Kauplustest leiab ka varjupaigaloomade soovide nimekirja. «Uurisime Varjupaikade MTÜ-lt, kuidas saaksime tõsta varjupaikade lemmikute tuju, et nad ei jääks pühade ajaks unustusse. Tegime varjupaikades viibijatest kauplustesse vahvad tutvustused ning paneme koos külastajate abiga neile vastavalt soovide nimekirjale kokku ka sööki, pesasid, mänguasju ja muud vajalikku. Igaüks saab korjanduskasti enam kui saja koera, 740 kassi ning mõne varjupaigas elava eksootilise looma heaks ka oma panuse anda,» rääkis Tibar.

Loomad vajavad iga kuu tonne kvaliteetset loomatoitu, aga kassid ka liiva, mida kulub enam kui 400 kilogrammi nädalas, samuti sooja pesa, vitamiine ja mänguasju. Kõige lihtsam on oma lemmikule kingitusi või vajalikke asju ostes kaasa haarata nimekiri, mille varjupaigad ise on koostanud, valida sealt soovitu ja see kasti poetada. Samuti on võimalik mõnele koerale või kassile teha kõige erilisem kingitus ja nad koju viia - kohal on Pesaleidja kiisudega ja Varjupaikade MTÜ kutsudega.