Aeg on otsakorral: südamesõpradest vennad Terri ja Potter jäid korraga ilma kogu oma perest

2012. aastal ühes pesakonnas sündinud taksilaadsed Terri ja Potter on välimuselt küll erinevad, ent tegu on tõeliste kamraadide ja südamesõpradega, kes teineteiseta ei saa. Terve elu on nad veetnud Vändras kahe vanainimese perelemmikutena ning nautinud aiaga majas elamise rõõme.

Mõlemad koerad on kastreeritud, terved, tragid ja toredad. Nii Terri kui ka Potter on mänguhimulised, lepivad lastega ja on sõbrunenud ka peretuttavate koertega. Kindel on see, et kahte venda lahutada ei saa ja nüüd on neile hädasti vaja päris- või hoiukodu, kus kutsad oma elu üheskoos jätkata saaks.