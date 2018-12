Video: karu otsustas talveunne jääda Venemaa suletud linnas

Snežinski linna metsandusametnik Nikolai Kulešov ütles Interfaxile , et karu saatusest räägiti linnavalitsuse koosolekul.

«See on tõsine probleem. Meie linnas esmakordne juhus, kus karu tuli inimestele nii lähedale. Praeguseks on metsnikele antud ülesanne, et nad garanteeriksid ohutust- keelustada ligipääs inimestele karu juurde,» ütles Kulešov.