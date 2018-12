Hea teada: neli jõulutoitu, mida sa oma kassile pakkuda võid

Kalkuniliha

Kassid on teadagi karnivoorid ning seetõttu nõuab nende dieet valke looduslikest allikatest nagu linnu- ja kalaliha. Pea aga meeles, et liiga palju head võib lõpuks siiski halvaks osutuda ning kui sa oma neljajalgsele sõbrale jõululaualt liha pakud, tee seda minimaalsetes kogustes. Kalkuniliha on siinkohal kõige paremaks valikuks, sest tumeda lihana sisaldab see tauriini, mis kassi organismi igapäevatööks vajalik on. Ära anna oma lemmikule aga kalkuninahka, mis on üldjuhul täis rasva, marinaadi ja erinevaid vürtse, mida on loomal raske seedida.

Kartulid

Paljud kassid söövad kõiksugu veidraid toiduaineid ning leidub ka neid hiirekuningaid, kellele kartulid mokkamööda on. Need mugulad iseenesest ohtlikud ei ole, kuid ka siin kehtib põhimõte vähem on rohkem. Su kass võib ju kartuleid armastada, kuid kui sa temast tõesti hoolid, anna talle maitsmiseks vaid kübeke.

Kõrvits

Kõrvits on suurepäraseks kiudainete allikaks ning üldjuhul meeldib selle maitse ka kassidele. Värske kõrvits aitab vähendada kõhuprobleeme ja on hea ka südamele, sest sisaldab C-vitamiini ja kaaliumi. Kõrvits on ka madala kalorsusega, mis tähendab, et ka väike kogus tekitab täiskõhutunde.

Jõhvikad