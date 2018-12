Loomakaitsjad hakkavad Prisma kaubandusketti survestama

«Viimastel aastatel on paljud suured ettevõtted üle maailma teatanud puurikanade munade müügist loobumisest,» kommenteeris organisatsiooni Nähtamatud Loomad kanade heaolukampaania juht Birgit Nurmela. «Prisma rõhutab oma kodulehel, et pakub oma poodides neid tooteid, mida tarbijad soovivad. Hiljutisest Kantar Emori poolt läbi viidud avaliku arvamuse uuringust selgus, et ligi 70% eestlastest soovib suuremat puurivabade munade valikut poodides ning sama palju inimesi nõustus, et kanu ei tohiks pidada väikestes traatpuurides.»

Nurmela sõnul peab Prisma Peremarket võtma seisukoha loomade heaoluküsimustes, sest tarbija eeldab, et loomasõbralikud valikud toodete sortimendis on Prisma poolt juba tehtud. Nähtamatud Loomad on alustanud kampaanialehel allkirjade kogumist petitsioonile, mis kutsub Prismat üles loobuma puurikanade munade müügist aastaks 2025.

«Tarbijate trendid on muutumas ning puurivabade munade eelistamine on üks nendest suundadest,» nentis Nurmela. «Väikesed traatpuurid, kus mitukümmend lindu koos, kellest paljudel puuduvad suled või esinevad vigastused, on puurikanala igapäevane normaalsus. Prisma müüb sellistest farmidest pärit mune ka Eestis. On aeg, et Prisma liituks ülemaailmse ettevõtete suunaga, kes on juba loobunud puuridest oma munade tarneahelas ning astunud 21. sajandisse, lõpetades farmide toetamise, mis kanu väikestes puurides hoiavad.»