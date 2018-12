Aita aidata: Pesaleidja kasside varjupaigas on tekkinud kriitiline olukord

Kui soovid Pesaleidja kiisude elu muretumaks teha, on selleks parim viis neid kassikrõbinatega varustada, et nad oma raskeks kassitööks vajaliku energia kätte saaks. See võimaldab neil oma kasukat kolm tundi ööpäevas lakkuda ning vähemalt 16 tundi põõnata. Toidukotikese varjupaika viimiseks kirjuta esmalt info@pesaleidja.ee ning lepi vabatahtlikega kokku aeg, millal kasse külastada.