Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna peaspetsialisti Peep Männili sõnul ei ole kolme pojaga karuema väga ebatavaline nähtus ning palju haruldasemad on juhtumid, kus poegi on neli või lausa viis. «See, et karud praegu üleval on, on aga tõenäoliselt tingitud sellest, et nad on üles aetud,» rääkis Männil. «Kui nad millegi tõttu, tavaliselt on see inimtegevus, häiritud saavad, tõusevad nad üles, liiguvad üks-kaks ööd ringi ja leiavad siis uue magamiskoha, kus talv mööda saata.»