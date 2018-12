Päevakäpp: väike Jassu tahab pühadeks koju jõuda

Hoiukodus on Jassu näidanud, et tema on tõeline seltskonna kass, või siis pigem täielik kopeerpaber. Seal, kus lippavad hoiukodu isiklikud kassid, lippab ka Jassu. Endal uhke nägu peas ja rind kummis, justkui temagi oleks juba täiskasvanud ja elukogenud kassipoiss.

Ta on täiesti veendunud, et just tema on see, kelle tõttu akna taga linnud pikemaks ajaks peatuma ei julge jääda, kuigi kõrval seisab umbes neli korda suurem täiskasvanud kass... Samuti teab Jassu, et kui suurte kasside kombel külmkapi ees mjäuguda, siis hüppavad külmkapist välja kanafileed.