Lõuna-Korea võimud sulgesid riigi suurima koeralihafarmi

Igal aastal süüakse Lõuna-Koreas ära umbes miljon koera. Sööjad usuvad, et liha toob neile energiat, ent julm traditsioon on aegumas ja üha enam võideldakse koerafarmide vastu, vahendab The Guardian.

Koeraliha söömise langus on seotud asjaoluga, et üha enam korealasi peab koeri lemmikloomadena ja noorema põlvkonna hulgas peetakse koeraliha söömist tabuks. Loomaõiguste eest seisjad kritiseerivad häälekalt tapamajade juhtkondi, et need koerte julma kohtlemise lõpetaks.

Taepyeong-dongi kompleksi kuute tapamajja mahtus korraga mitusada koera ning tegu oli suurima koeraliha tootjaga riigis. Keskkonda kirjeldati kui õõvastavat — ühest ruumist leiti hunnik surnud koeri, kõikjal vedelesid masinad ja noad loomade pügamiseks ning tapmiseks.

«Lõuna-Korea elanikuna ja loomasõbrana on mul suur au olla tunnistajaks sellele ajaloolisele otsusele,» sõnas aktivist Nara Kim. «Ma ei taha mõeldagi, kui paljude koerte elu nende seinte vahel kurva lõpu leidis. See oli Seongnami linna häbiplekk ja meil on rõõm selle hävingut näha.»