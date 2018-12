Võrratu kassigalerii: Tallinnas toimus Eesti suurim varjupaigakasside näitus

Edukalt kulgenud näitusel osales kokku ligi 40 nurrumootorit ning korraldaja Klaire Niilus avaldas lootust, et nii mõnigi veel ootama jäänuist saab lähipäevil kindla kodupakkumise. Niiluse sõnul on eelmiste aastate hea kogemus julgustanud üritust jätkama. «Eriti tahan tänada kõiki osalevaid abiorganisatsioone, koos tegutsedes on meie hääl koduta loomade eestkostel märksa valjem ja oma päriskodu leiavad loodetavasti mitu-mitu nurruvurri. Eelmisel aastal leidis kodu 18 kassi, üle-eelmisel aga 15,» meenutas Niilus.