Galerii: vaata, kui hirmutav näeb välja vee all saaki püüdev jaaguar

Prantsusmaal Bordeaux' loomaaias tehtud fotodelt on näha, kuidas isane jaaguar tema jaoks vette visatud kalatükkidele järgi sööstab ja need oma suurte käppade ja küüniste abil probleemideta kätte saab.

Fotode autor Herbert van der Beek suutis muuhulgas tabada hetke, kus kiskja otse kaamera poole vaatab, tükk kala lõugade vahel. «Isegi vee all on näha selle kaslase meeletut jõudu ja nobedust,» rääkis van der Beek. «Pole tähtis, kas ta on maal või vees — jaaguar on tõeline kiskja.»

Van der Beeki sõnul külastas ta Bordeaux' loomaaeda just jaaguaride jäädvustamiseks. Lisaks isasele jaaguarile oli aedikus ka tema kaaslane, ent too ei paistnud vette minemisest huvitatud olevat. Fotograaf on oma piltidega sellegipoolest rahul, sest suutis tabada jaaguari erinevaid näoilmeid.