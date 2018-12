Martti Hallik ja Liina Ariadne Pedanik uuest pereliikmest: võileiba ta ei tee, aga pihku kakab küll

Teie koeral on väga huvitav nimi – Bellatrix. Kust see tuli ja kes selle valis?

Liina: Mina ütlesin, et me peame mõne Harry Potteri saaga tegelase järgi nime valima ja Martti valis siis nime välja.

Martti: Nimi pidi olema Slytherinist (üks Sigatüüka võlukunstikooli neljast majast – toim). Slytherinis ei olnud palju säravaid tütarlapsi võtta, aga Bellatrix oli selline... kaos. Ja me valmistasime end kaose tulekuks ette ja sellepärast Bellatrix nimeks valitud sai. Tegelikult pole Bellaga väga suurt kaost kaasnenud.

Liina: Viimane reis enne Bella tulekut oli meil Inglismaale. Siis me juba teadsime, mis tema nimeks saab — mina ostsin Slytherini kampsuni, Martti ostis Slytherini mütsi ning järgmisteks jõuludeks ostame Bellale vist Slytherini päkapikusussi ka.

Olete nüüdseks veidi üle kuu aja kolmekesi elanud. Kuidas Bella seni toime on tulnud?

Martti: Alguses oli pahandusi, aga nüüd on ta harjunud, et me peame vahel kodus tööd tegema.

Liina: Ta tahab väga palju tähelepanu ja on näiteks kättemaksuks pissinud. Ma olin enda kanali jaoks kaks tundi videot filminud ja mul polnud aega Bellaga tegeleda. Meil oli põrandal suur madrats, kus me temaga esimesel nädalal magasime ning ühel hetkel vaatas ta mulle sügavalt silma ja pissis otse madratsile. See oli umbes selline pilk, et sina ei tegele minuga ja vot nüüd sa saad. Aga tegelikult on ta hästi tubli olnud.

Martti: Ta julgeb ja oskab nüüd märku ka anda, et tal on vaja hädale minna. Aga ükskord ta pissis puuri, sest ma julgesin minna raha välja võtma.

Teil on kahe peale mitu YouTube’i kanalit ja Instagrami kontot, Liina teeb muusikat ja te käite kõiksugu üritustel. Kuidas nende viimastega on, kas Bella käib teiega kaasas?

Martti: Ta on meil kogu aeg kaasas. Kui me teda kuhugi võtta ei saa, näiteks kinno, on meil järjekorras päris palju inimesi, kes Bellat hoida tahavad. Me üritamegi erinevatele inimestele valvamisvõimalust pakkuda, et Bella kõigiga ära harjuks. Me ei taha, et ta kedagi kardaks — pigem ikka armastaks ja hooliks.

Liina: Kui Bella minuga üritustel kaasas käib, on ta mul süles ja oi kui palju tähelepanu see pisike koerakutsikas saab. Talle endale ka meeldib tähelepanu ja mida rohkem keegi talle pai teeb, seda õnnelikum ta on.

Martti: Esimesel nädalal kui Bella meile tuli, käisin ühel päeval MyHitsi hommikuprogrammis Jüri Pootsmanni asendamas ja võtsin Bella kaasa, et Liina magada saaks. Lasin tal stuudios ringi joosta ja kõik oli korras, aga ühel hetkel nägin silmanurgast, et ta ajas laua all tagajalad laiali, võttis istumisasendi sisse ja hakkas punnitama. Hüppasin poole vestluse pealt püsti, ise samal ajal rääkides, lükkasin käe Bella alla vaibale — ja otse pihku, kakajunn! Kõik plaksutasid, et oi kui tubli, mina käisin ja viskasin kaka minema ja Bella lõbutses rõõmsalt edasi. Teistel oli ka lõbus.

Teil on palju fänne ja nende hulgas võib leiduda nii mõnigi, kes näeb, et Martti ja Liina võtsid kutsika ja tahab nüüd ka. Millist nõu neile annaksite?

Martti: Koera võtmine on pikk protsess ja nõuab kõiksugu vajalike infrastruktuuride olemasolu. Kui sa võtad ta varjupaigast, kaasnevad sellega väikesed kulutused, aga tõukoerale läheb esimese hooga rohkem. Samamoodi pead arvestama sellega, et raha kulub söögile ja asjadele nagu toidukausid, pesa, mänguasjad ja kõik muu taoline.

Liina: Arstivisiidid, vaktsiinid... Ja koeraga peab olema aega tegeleda.