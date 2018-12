Päevakäpp: energiat täis Kaimo otsib kedagi, kellele alatiseks truuks jääda

Kaimo ei vaja palju, et tunda end õnnelikuna. Ta ootab vaid oma inimest kellele saab näidata, et hoolimata energilisusest on ta KÕIGE parem sõber ja armastab tingimusteta. Loomulikult ei saa mainimata jätta Kaimo uhket kasukat — ta tahab oma uue omaniku elu sama kirjuks teha, kui tema karv on.