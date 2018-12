Päevakäpp: hurmur Täps tahab kõiki mängupisikuga nakatada

Täpsi kohta võib küll öelda, et tema on kõigiga sõber. Kui ta tahab, siis mürab ta Emiliga, kui tahab, siis patsutab Murrikule käpaga selga. Isegi turvakodu kasside vaieldamatu valitseja Fabrizio on sunnitud Täpsi mängulustile alluma. «Kõik mängima» võiks olla Täpsi valimisloosung, kui mõni partei nüüd tema vastu huvi tundma hakkas.

Kui ausaks jääda, siis tegelikult Täps poliitikast ei hooli. Tema tahaks hoopis ühte mõnusat ja sama ägeda iseloomuga kodu nagu tema isegi on. No ikka sellist, kus on mõni igavlev ja veidi ülekaaluline kassike ees ootamas, kes soovib, et temagi aktiivsusega nakatataks. Täps on valmis selle väljakutse vastu võtma ning kõik kaaslased vormi mängima! Mängust ülejääval ajal sooviks Täps aga oma inimese kaisus nurru põristada.