Sõpra tuntakse hädas — tee sõjas koduta jäänud Ukraina loomadele ilus jõulukingitus

«Olukord on tõesti kohutav. Hädas loomi on väga palju ja abistajate hoole alla satub ka mitmeid tõsiste vigastustega koeri ja kasse. Olles kohapealse olukorraga tutvunud, ei saa me sõpru abita jätta,» kommenteeris ELS-i kommunikatsiooni- ja turundusjuht Geit Karurahu. «Ukraina loomi saab toetada nii toidu kui mitmete hügieenitarvetega. Kui ise poodi ei jõua, siis on võimalik teha ka rahaline annetus, mille eest ostetakse puudujääv juurde ja makstakse transpordi eest,» lisas Karurahu.