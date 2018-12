Eesti juurtega kirjaniku Hella Wuolijoe hiiglasest koer Raj murdis vaevata lambaid ja pistis nahka tütre lutigi

Ja siis alles hakkas juhtuma. Raj oli hiiglane, kuid erakordselt laisk. Need jahikoerad aga olid kõige järgi otsustades sattunud Soome teatud põhjusel. Nimelt ei ajanud nad taga niivõrd jäneseid, kuivõrd lambaid! Kihelkonnas hakkas lambaid kaduma, ja siis läks liikvele kuuldus, et neid murrab Raj. Väinö teatas suureliselt, et see on võimatu. / .../ Kuid ühel päeval metsas olles nägi ta oma silmaga, kuidas tema jahikoerad ajasid lambad metsajärve ja rebisid neid. / .../ Siis ujus Raj lammaste juurde ja tõi kaldale, istus maha ja sõi ära. See oli põhjus, miks Raj oli laisk ja priske.