Päevakäpp: tänavale visatud Pärl soovib saada uue võimaluse

Pärl on iseloomult sõbralik, väga paimaias ja suure nurruga kass — tõeline pärl! Korraks Pärlile pilku heites tekib inimese suule naeratus, sest just niimoodi kassitüdruk inimestele mõjubki. Ta on rahustav, teraapiline, tõeline zen-kass! Ta tahaks väga, et viimaks tuleks tema teele inimene, kes pakuks talle samasugust kindlustunnet nagu tema inimesele pakub. Ta soovib, et oleks keegi, kes viimaks ometi talle igavese päriskodu kingiks.