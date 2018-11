Ebameeldiv üllatus Lapimaal: vetsupotist vaatas vastu troopiline madu

Boman oli parajasti oma brasiilia viker-silehuulboa terraariumi puhastamas, kui madu välja lipsas ja kadus. Bomani sõnul oli tema esimene reaktsioon vältida võimalust, et madu korterist välja jõuaks — ta jooksis tualetti, sulges vetsupoti kaane ja tõmbas vett peale.

«See oli minu jaoks väga ehmatav kogemus ning ma tunnen väga suurt häbi,» nentis Boman. «Keset ööd oma tualetist mao leidmine, eriti kui sa elad Jokkmokis, on kindlasti šokeeriv.» Lugu lõppes siiski ilusti — külmas vees aega veetnud mao tervis oli korras, ta jõudis ilusti koju tagasi ning Boman lubas, et nüüd paneb ta terraariumi külge tabaluku, et selliseid üllatusi enam ei korduks.