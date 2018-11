Päevakäpp: must karupoeg Karhu tahab enne pühi koju saada

Karhu õde ja vend on tänaseks kodud leidnud, kuid Karhu ikka veel ootab. Ta on viimased neli kuud elanud hoiukodus ning kuigi ta on inimesega veel veidi ettevaatlik, on ta koduse eluga hästi harjunud ja ei suuda kuidagi vastu panna, kui tema nina ees mänguasjad liikuma hakkavad. Karhu on elanud hoiukodus koos teiste kassidega ning saab nendega suurepäraselt läbi — ta oleks suurepärane kaaslane mõnele üksi nukrutsevale kassile.