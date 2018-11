Ära unusta varjupaigaloomi: karvaseid sõpru saab nüüd aidata lihtsamini kui kunagi varem

Varjupaikade MTÜ haldab seitset üle Eesti paiknevat varjupaika — Läänemaa, Pärnu, Tallinn, Valga, Viljandi, Virumaa, ja Võru. Kokku kulub kõigi loomade jaoks igapäevaselt umbes 60 kilo kassitoitu ja 50 kilo koeratoitu. Kohalikud omavalitsused toetavad varjupaika sattunud loomi vaid esimesed kaks nädalat ning kui kodupakkuja selle aja jooksul välja ei ilmu, peavad varjupaigad ise hakkama saama.

Seetõttu on Varjupaikade MTÜ pühade eel löönud käed lemmikloomabrändiga PetCity, et ka need loomad, kellel veel oma kodu ei ole, saaksid samuti rõõmu tunda. «Igas PetCity kaupluses on annetuskastid, mille sisu annetatakse Varjupaikade MTÜ-le,» sõnas PetCity digiturunduse projektijuht Kristiina Tammik. «Annetuse võib iga inimene PetCity kaupluses viibides ise välja mõelda.»

Varjupaikades on kõige suuremad kuluartiklid kahtlemata koera- ja kassitoit, kuid iga kuu kulub ka tonnide kaupa kassiliiva. Samuti on vaja erinevaid tarvikuid nagu mänguasjad või jalutus- ja kaelarihmad. Otsuse tegemisele aitavad kaasa ka soovinimekirjad kõigis kauplustes, kus varjupaikadele vajalik täpsemalt kirjas on. Rahalisi annetusi PetCity ei kogu.

Taoline heategevuskampaania on PetCity jaoks esmakordne ning Varjupaikade MTÜ osutus valituks, sest on Eesti suurim kodutute loomadega tegelev organisatsioon. «Seni on nende abil uude koju tee leidnud ligi 10 000 looma,» rõõmustas Tammik. «Kuna loomi on neil palju ning kohalik omavalitus toetab varjupaigaloomi vaid 14 päeva, sõltub nende edasine koduotsimisperiood suuresti heade inimeste annetustest.»