Uue Tallinna vangla valvetehnika saadab valvekoerad pensionile

12-aastane segavereline Jeff, üheksa-aastased Suslik ja Reksu, kaheksa ja poole aastased Roosi ja Johnny ning 12-aastane Kesk-Aasia lambakoer Džani ja tema õde Brola on Tallinna vangla valvekoerad. Nende igapäevane töö on jälgida, et ükski võõras ei satuks vangla territooriumi ja vaba maailma eraldavasse alasse, vahendab ERR uudisteportaal «Aktuaalset kaamerat».