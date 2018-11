Video: Moskva loomaaias tervitati väikest ahvibeebit

Teadlaste hinnangul elab vabas looduses kõigest umbes 100 000 rannikugorillat, vahendab «Reporter». Viimase paarikümne aastage on selle loomaliigi arvukus kahanenud lausa 60 protsendi võrra. Moskva loomaaias sündinud väike gorilla on seega väga haruldane ja väga teretulnud inimahv. Gorillatüdruku ema, 23-aastase Kira jaoks on tegu juba neljanda järeltulijaga ja tänu oma varasematele kogemustele saab ta ka uue võsukesega suurepäraselt hakkama.