Päevakäpp: operatsioonist toibunud Harold ootab uut algust

Polnud mõeldav seda alles jätta, ehkki see endast kassi tervisele ohtu ei kujutanud — Pesaleidja vabatahtlikud teavad, et keegi ei soovi sellise songaga kiisule päris oma kodu pakkuda. Nagu nende nimigi ütleb, on Pesaleidja eesmärk on siiski kõikidele kiisudele oma pesa leida ning seega pandi Haroldile kinni aeg songaeemaldusoperatsiooniks Sõle loomakliinikus. Töö oli kiire ja korralik — kiisupoiss tundis end juba õhtul väga hästi ja on seni operatsioonist muretult taastunud.

Küll aga vajab Harold abi, et tasuda sajaeurone operatsiooniarve kliinikule, kes töö teostas. Nii nagu iga pisike arve teeb kokku ühe suure, teame, et iga pisike annetus teeb kokku väga suure abi vabatahtlike loomapäästjate jaoks. Samuti otsib Harold endale kodu - just seda õiget, kus oma elupäevi veeta.

Harold on üks väga ilus kassipoiss. Siiamilaadne, helesiniste silmadega ja sihvaka kehaehitusega, südametemurdja ja ääretult kaunis noormees. Kuivõrd sobib öelda noormehele, et ta on kaunis? No hea küll, Haroldile sobib!

Harold leiab tuge, armastust ja jõudu oma armsas kaksikvennas Ed'is, seega oleksid Pesaleidja vabatahtlikud sügaval sisimas meeletult õnnelikud ja tänulikud, kui kassipoisid kokku saaksid jääda. Loomulikult vaadatakse kõik pakkumised siiski ühekaupa üle.

Kui tahad Haroldile kodu pakkuda, täida Pesaleidja kiisuvõtja küsimustik ja sinuga võetakse ühendust.