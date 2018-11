Soomes võeti vahele haruldasi kutsikaid smugeldanud naine

Soome politsei usub, et smugeldamine algas juba 2014. aastal. Asja hakati uurima aga eelmisel aastal, kui üks Soome veterinaar kutsikate kohta kaebuse esitas. Pärast seda põgenes paar Hispaaniasse, kuid kui naine taas Soome siseneda püüdis, võeti ta vahi alla. Tõenäoliselt on tema kaaskriminaal praegugi Hispaanias.

Teadaolevalt on kutsikad haruldast ameerika bully tõugu. Tegu on suhteliselt uue koeratõuga, mis on aretatud ameerika staffordshire'i terjeritest ja pit bull terjeritest. Soomes on seda tõugu koeri väga vähe.