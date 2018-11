Võrumaal veetis kassipoeg neli päeva põrandalaudade all lõksus

27. novembril kell 13.26 teatati häirekeskusele, et Antsla vallas Koigu külas on kassipoeg neljandat päeva maja konstruktsioonide vahel lõksus ja näub. Päästeameti Lõuna päästekeskuse päästjad tegid kindlaks, et kass oli kinni jäänud põranda alla ning looma vabastamiseks pidid nad saega paar põrandalauda avama.