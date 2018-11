Otepää päästjad pidid haavatud luige püüdmiseks tiiki suplema minema

Möller võttis luige enda hoole alla ja transportis linnu Päikese loomakliinikusse, kus ta veterinaaride valvsa silma all põhjaliku läbivaatuse sai. Õnneks ei olnud tiiva vigastused kõige hullemad, tiivas tuvastati torkehaav. Lind sai valuvaigistit, tema haav puhastati ning luik suunati kodusele ravile Metsloomaühingu Harjumaa piirkonnajuhi Eino Roosioksa juurde, kus on juba ravil mitu sellel sügisel abi vajanud rändlindu.

Viimastel nädalatel on ühing enim teateid saanud rändlindudest, kellel on tiivavigastused ning kes rändele minna ei saa. Jõudumööda püüavad vabatahtlikud neid ikka aidata, suureks abiks on seejuures kohalikud päästjad ning teatajad ise, kes olukorda jälgivad, nõu küsivad ning pilte saadavad.