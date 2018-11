Vahva video: jääkaru Aron sai sünnipäevaks uue mänguasja

Mürakas Aron võib olla küll Tallinna loomaaia jääkaruperekonna noorim liige, kuid on praeguseks oma emast juba veidi suurem. Kuidas neil kahel paremini vahet teha? Väikeseks vihjeks: emastega võrreldes on isastel jääkarudel kael jämedam kui pea.

Jääkaru on Arktika valitseja, polaaralade karmide elutingimustega kohastunud tippkiskja. Isane jääkaru võib olla enam kui 3 meetrit pikk ja kuni 1000 kilogrammi raske. Vaatamata suurusele on jääkarud kiired ja osavad ning head ujujad ja sukeldujad. Jääkaru nahk on must ja neelab hästi soojust, valge värvus tuleb õõnsatest karvadest, mis lisaks soojusisolatsioonile ka veepinnal püsimist soodustavad. Toidu või paarilise, samuti sobivate olude otsinguil muutlikus kliimas võivad jääkarud läbida sadu või isegi tuhandeid kilomeetreid aastas.