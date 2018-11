Pontu trööstitu elu: kutsikapõlv ketis ja ei ühtki hellust

Hiidlasest Scooby Doo ehk Pontu on päris oma Shaggyt otsinud juba kaks aastat, ent kahjuks tulutult. Kuna praegune hoiukodu ei saa enam koera kaua enda juures hoida, siis pöördus ta Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) poole. Ehk suudame üheskoos sellele toredale sellile siiski päris oma kodu leida?

Pontu tuli perest, kus talle ei antud võimalust elada koerale väärilist elu. Teda hoiti juba kutsikast peale ketis ja tundub, et inimese armastust ta palju tunda ei saanud, sest nüüd ei saa tal sellest enam küllalt. Kui võimalik, istuks Pontu kogu aeg inimese külje all ja magaks kaisus.

Oma hüüdnime on Pontu saanud selle järgi, kuidas ta Scooby moodi saba jalge vahel peitu jookseb, kui millegi peale ehmatab. Pontu hirmud tekivad toas olles, sest seal on tema jaoks palju arusaamatut - laest peegeldav päike, tolmuimeja, imelikud paugud, müra ja loomulikult äike. Õues aga Pontut hirmud ei sega.

Vaatamata oma minevikule ja hirmudele on Pontu üks viisakas ja sõbralik sell, kes laseb ennast pesta ja tõsta, ei urise ega näita hambaid, isegi rihmast lahti olles hoiab oma inimeste juurde ja toidu suhtes pole ta valiv. Eesti Scooby Doo sobib ideaalselt perre, kus ta saab olla inimese lähedal ja hoovis joosta.

Joosta Pontule meeldib - hoiukodus on ta seda palju harrastada saanud.

Pontu on umbes seitsmeaastane. Ta on vaksineeritud, kastreeritud ja kiibistatud. Kui leiad, et Pontust võiks saada sulle hea sõber, siis täida sooviavaldus SIIN. Kui soovid aga Pontule ajutist hoiukodu pakkuda, helista 5267117 või kirjuta info@loomakaitse.ee.