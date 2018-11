Päevakäpp: modellimõõtu Tips ootab isiklikku moeloojat

Tips ise muidugi moemaailmaga tutvust teha ei tahaks, temale meeldiks lavalaudade asemel hoopis päriskodu pehmetes pesades keerutada! Milline on selle pealt siiruviirulise kassi iseloom? Eks ikka sama üllatusi täis, kui tema kasukas! Ühel hetkel võib Tipsi kohata koos sõpradega palli taga ajamas, aga teisel hetkel tuleb juba kassipoissi otsida kamina eest tekkide vahelt, kuhu osav laiskloom enda ära on peitnud. Mida soojem, seda parem, eksole?

Muidugi kõige lemmikumad hetked on Tipsi jaoks need, kui saab süüa lunida (ja uskuge või mitte, aga söömist naudib see modellimõõtu kassike palju). Nendel hetkedel manab Tipsike oma kaunid silmad suureks, hõõrub oskuslikult vastu jalgu ning ootab suu avali, millal krõbinad ükshaaval suhu hakkavad kukkuma. Seni pole vabatahtlikud suutnud tema kavalusele vastu panna.