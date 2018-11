Fotod ja video: loomakaitsjad marssisid riigikogu ette

Karusloomakasvanduste keelustamisele on toetust avaldanud kõik Eestis tegutsevad loomakaitseorganisatsioonid ja koos nendega pea 70 erinevate valdkondade ettevõtet. Loomuse algatatud rahvusvaheline petitsioon on kogunud juba 46 500 allkirja. Karusloomakasvanduste vastu on avalikult oma arvamuse välja öelnud mitmed Eesti ühiskonnategelased. Nende seas näiteks moeloojad Reet Aus ja Xenia Joost, näitlejad Ivo Uukkivi, Maria Avdjuško, Kristjan Sarv, Jim Ashilevi, Nero Urke ja Loore Martma, muusikud Lenna Kuurmaa, Elina Born, Tõnu Trubetsky ja Kallervo Karu, kirjanikud Kalle Kurg ja Jaan Kaplinski. Arutelu riigikogus on tervitanud paljud rahvusvahelised ühingud, sh maailma populaarseim loomakaitseorganisatsioon PETA. Eesti karusloomade kaitseks on Loomuse palvel välja astunud Queeni legendaarne kitarrist Brian May ja Eesti juurtega Hollywoodi näitleja Mena Suvari.