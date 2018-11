Pildid ja video: Soome karusloomafarmides lokkab kannibalism

Piltidel on näha puuridesse jäetud ja kaaslaste poolt söödud surnud minke. Paljudel loomadel on koledad ja ravimata haavad. Puurid on väikesed, sisustuseta ja tihti räpased. Filmimisel osalenud Kristo Muurimaa sõnul kannatavad karusloomafarmides elavad kannibalidest mingid samamoodi nagu ülearetatud monstrumitest rebased, kes jõudsid uudistesse eelmisel aastal.