Päevakäpp: kassilaps Marõsik on tõeline stressimaandaja

Väike Marõsik pidi vahepeal täiesti üksinda hakkama saama. Seda üllatavam on, et see umbes neljakuune kassilaps on väga sõbralik, mänguhimuline ja paimaias. Ja tema must-valge kasukas on nii siidpehme! Paitad seda, kuulad mõnusat nurrupõrinat ja kõik maailma mured kaovad.