Päevakäpp: kirju Pilar unistab jõuludeks koju pääsemisest

Iseloomult on ta väga leebe ja rahulik kiisu. Pilar kipub ehmuma, kui talle liiga järsku lähedale minna. Samas kui esimene pai on tehtud, siis ta lausa sulab käe all. Oi kuidas talle meeldib ikka pai saada!

Kuigi Pilar veedab suure osa oma ajast kas pehmes pesas või aknalaual, usuvad MTÜ Kassiabi vabatahtlikud kindlalt, et ta unistab päris oma pesast. Näiteks diivani peal, kus kõrval istub lahkete paikätega peremees? Või siis öösel voodijalutsis, perenaise jalge juures kerra keeratuna? Oh, äkki isegi just talle ostetud kassipesas sooja radiaatori kõrval!