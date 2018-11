Päevakäpp: Kradel on armas väike saladus

Sülekass Krade veel pole, aga pikutab hea meelega koos sinuga diivaniserval või silitab end vastu su jalgu. Muidugi oled tema parim sõber siis, kui külmkapiust paotad selleks, et just talle konservi anda.

Ta on ka kõva jooksja ja mängija. Kastanid, krabisevad paberid ja pallid sobivad kõik käpaga löömiseks ja lõngakeradest tehakse kassikangast. Eriti tore on veel siis, kui sulepulgaga tema nina ees suditakse ja tema saab seda kinni püüda nagu tõeline jahiloom. Samuti on Krade väga õiglane kõigi suhtes, sest kõikide sulgedega tuleb võrdselt mängida ja kõik pallid tuleb samal ajal liikuma panna. Ebavõrdust Krade ei salli!

Kradel on ka väike saladus, mida ta küll natukene häbeneb. Huvitav, kes see salaja öösiti küll hoiukodu perenaise kaisus magamas käib? Krade väidab, et tema see ei ole, kuigi teda on korduvalt teolt tabatud.