Hea teada: kuidas lemmikloom talvel tervena hoida

Nagu inimestelgi, on ka loomadel oluline hooldada hambaid, lõigata küüsi ning pesta ja harjata kasukat, õpetab PetCity blogi. Lemmiku igapäevane harjamine aitab hoida kodu põrandad karvavabana ning tagab lemmiklooma hea enesetunde ja naha tervise. Lörtsine ja porine aeg võib tähendada senisest sagedasemat pesu.

Aeg-ajalt tasub üle vaadata ja vajadusel välja vahetada ka lemmiklooma hooldustooted. Külmema ilmaga muutub nahk ja karv kuivemaks ning külmale vastuvõtlikumaks. Seetõttu võib olla vajadus võtta kasutusele kergem šampoon ning toitvam palsam. Pärast pesu tuleb loom korralikult kuivatada ka juhul kui ei ole plaan temaga õue minna. Vihma, pori ja külma eest kaitsevad loomi erinevad vestid, joped ja kombinesoonid – need ei ole mitte ainult silmale toredad vaadata, vaid aitavad ka looma tervist hoida.

Õueminekuks käpavaha või -salv

Kuigi arvatakse, et käpavaha on vaja kasutada vaid väga külma ilmaga, siis nii see siiski ei ole. Käpavaha võiks vastavalt vajadusele kasutada aastaringi, kuid külma ilmaga on see hädavajalik. Hea käpavaha on niisutava ja toitva toimega, jättes padjanditele kaitsva kihi nii kuuma liiva ja asfaldi, aga ka soola ja külma eest. Krõbeda pakase korral peaks toakoerad kindlasti kandma vastavaid jalanõusid.

Parasiidid kimbutavad aastaringselt

Enimlevinud välisparasiite (sh puugid, kirbud) ja siseparasiite (solkmed, paeluss) esineb lemmikloomadel aastaringselt. Puulehtede langedes tekivad aedadesse ja parkidesse mõnusad lehehunnikud, kus lisaks hullavatele lemmikutele meeldib pesitseda ka välisparasiitidel. Jalutuskäikudel tuleb oma lemmik hoida eemal teiste loomade väljaheidetest ning alati koristada väljaheited ka oma lemmiklooma järelt. Nii vähendad ka ise parasiitide levimist.

On levinud eksiarvamus, et näiteks tubasel kassil siseparasiite ei teki. Siseparasiidi võib tubane loom saada ka töötlemata toidust. Parasiite ei ole võimalik ennetada. Kogu pere tervist silmas pidades on oluline teha lemmikloomale sise- ja välisparasiitide tõrjet regulaarselt.

Koerte helkurid ja vilkurid

Pimeda aja saabudes on üks olulisemaid teemasid lemmikloomade ohutus, seda nii tänaval kui metsas. Kui omanikul endal on veel meeles helkur või vilkur välja minnes külge panna, siis lemmikuga välja minnes tuleb veenduda, et nähtav on ka neljajalgne pereliige.