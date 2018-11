Vehklejanna Julia Beljajeva: Loomad on alati minu südames

«Olen suur loomasõber ega saa kunagi kõrvaltvaatajaks jääda, kui ma internetis loomadega seotud postitusi ja abipalveid näen,» rääkis Beljajeva. Just seetõttu on ta otsustanud sel aastal taas loomadele appi minna — üheskoos loomatoodete kaubamärgiga Dr. Stern viiakse Facebookis läbi kampaaniat, mille toel kogutud annetused lähevad ELSi hoole all olevatele kassidele-koertele.

Vehklejannal endal on kaks neljajalgset sõpra, kass ja koer, keda ta peab täieõiguslikeks pereliikmeteks. «Kui ma välismaal olen, valvavad neid minu ema ja abikaasa,» sõnas Beljajeva. «Kuid ma igatsen neid alati väga, loomad on minu südames.»

Beljajeva jaoks on see juba mitmes kord loomi abistada: mõni aeg tagasi osales ta Kanal 2 heategevussaates «Parim pakkumine», kus toetas loomade varjupaika. Eelmisel aastal viis naine aga koos turundaja Brit Mesipuuga läbi praegusega peaaegu identse Facebooki-kampaania, mille abil koguti MTÜ Tartu Kassikaitse kiisudele 200 kilo toitu.

Eesti Loomakaitse Selts on 2000. aasta kevadest tegutsev loomasõpru ühendav MTÜ, mille missiooniks on abi vajavate loomade heaolu tagamine ja parandamine ning loomade väärkohtlemise ennetamine. Missiooni viiakse ellu loomade otsese abistamise, avalikkuse teavitamise ja inimeste koolitamise ning õigusloomes osalemise ja loomakaitsealase järelevalve teel. ELS on mitmete rahvusvaheliste loomakaitseorganisatsioonide liige.