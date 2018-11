Video: Aafrikas külakeses on laste mängukaaslasteks krokodillid

Lääne-Aafrikas Burkina Faso pealinnast neljakümneminutilise autosõidu kaugusel asub üks eriline paik, vahendab «Reporter». Külale lähenedes tervitab tulijaid silt, mis hoiatab neid krokodillide eest, ent kohalikud ei tee sellest väljagi ja on veendunud, et hambulised roomajad neile liiga ei tee. Krokodille austavad külaelanikud väga — nad pakuvad loomadele ohvriande ja on kindlad, et kui mõni häda tulemas on, hoiatavad krokodillid neid sellest aegsasti ette.