Imearmas video: ema poolt hüljatud väike laisik otsib lohutust soojast tekist

«Kui me vastsündinu Tangost eraldi leidsime, proovisime me nad taas kokku viia, ent Tango ei tundnud emarolli vastu huvi,» sõnas loomaaia kuraator Lauren Hinson. «Tango jaoks on see esimene järeltulija ja tema kogenematus viis ta lapse hülgamiseni.» Nüüd on Hinsoni tööks väikest laisikut ööpäevaringselt valvata. Iga kahe ja poole tunni tagant saab loom pudeli kitsepiima ja järgmised viis kuud kasvab ta talitaja hoole all.