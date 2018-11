Huvitav teada: milliseid saladusi peidab endas kassi keel?

Meeskond Georgia Tehnikaülikooli mehaanikainsenere võttis ette kasside keelte detailse uurimise, et saada teada, mis need oma töös niivõrd efektiivseks teeb. Uuringut juhtinud Alexis Noeli sõnul võimaldab avastus luua uuendusi näiteks puhastus- või meditsiinitööstuses. Noel sai inspiratsiooni enda kass Murphyst, kui nägi kuidas too tekki lakkus ja ta keel selle külge kinni jäi.

Juba varem teati, et kasside keeled on täis sadu imepisikesi ogasid, kuid uutest uuringutest selgus, et ogade otstes on «kausid», mille sisse kassi sülg koguneb. See aitab hiirekuningatel enda naha lähedale rohkem sülge viia ja teeb pesemise palju tõhusamaks. Noel leidis ka seose kasside keele ja karvapikkuse vahel — pea alati on kasside keeleogad just piisavalt pikad, et läbi nende karva nahani jõuda. Ainsaks erandiks on pika kasukaga pärsia kassid, keda nende omanikud teadupärast ise kammima peavad.