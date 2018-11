Päevakäpp: haigusest võitu saanud Uuno vajab abi ja uut peret

Vahest tabab meid kõiki kas külmetus, gripp või mõni muu tõbi. Ka Uuno jäi sügise tulles haigeks — tal oli paha olla, söögiisu kadus ning isegi potil käimine oli kassihärra jaoks kole vaev. Selgus, et Uunot oli tabanud põiepõletik. Uuno aga palju ei kurda ning teab, et kibedad rohud tuleb koos konserviga ära süüa. Arsti määratud ravimite abil sai Uuno terveks ja ootab nüüd muretult kodu. Mure piinab aga Uuno eest hoolitsevaid vabatahtlikke — annetuste abil tegutseval organisatsioonil on vaja ära maksta kassihärra kliinikuarve, kokku 131,70 eurot.