Rohelised loovad riikliku metsloomade rehabilitatsioonikeskuse

«Millal me jõuame ühiskonnana ükskord sinnamaale, et me ei kaalu inimeste endi poolt vigastatud looma esimese ja ainukese «aitamise» vahendina jahimehe kuuli?" küsis Eestimaa Roheliste volikogu liige Rasmus Lahtvee. 2017. aasta lõpus otsustasid Eestimaa Rohelised liikmed, et Riigikokku saades loome Eestisse riikliku metsloomade rehabilitatsioonikeskuse.

Näeme iga päev, kuidas vabatahtlikud loomakaitsjad pingutavad, et päästa vigastatud loomi maanteedelt või mujalt, sest riik ei tee oma tööd. Vabatahtlikud tegutsevad oma vabast ajast, palgatöö ja pere kõrvalt, annetuste ja omavahendite toel. See pole lihtne ja paljud loomakaitsjad seisavad ühel hetkel silmitsi läbipõlemisega. Nad on kangelased, kes päästavad kõige nõrgemaid.

Loomad ei ole asjad vaid tunde- ja mõtlemisvõimelised elusolendid nagu meiegi. Riiklikud ametkonnad lasevad esimese variandina vigastatud looma hukata, kuid vabatahtlikud lähtuvad kaastundefilosoofiast ja võimaldavad loomale ravi. Haiged loomad paranevad pärast kliinikuvisiiti vabatahtlike kodudes, kust nad õigel ajal tagasi loodusse lastakse.