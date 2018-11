Mustvees toodi katmata kaevust välja hätta sattunud saarmas

16. novembril kell 21.20 teatati Lõuna päästekeskusele, et Mustvee linnas Aia tänaval on vanasse katmata kaevu kukkunud loom. Kohale saabunud päästjad selgitasid välja, et augus on saarmas. Trosspüünise ja labida abil aidati hätta sattunud loom kaevust välja ning ta lahkus loodusesse. Katmata kaev piirati aga ohulindiga ja info selle kohta edastati vallavalitsusele.