Päevakäpp: Kiska ja Pontsu teavad, et kaks kassi on parem kui üks

Iga kord tärkab turvakodu vabatahtlike südametes lootus, et ehk nüüd leiavad nad viimaks ühise kodu? Sellele järgneb aga huvilise nentimus, et ikkagi esialgu võtaks ühe kassi ja võib-olla aasta pärast teise... No siis, kui esimene kass kohanenud on...

Tegelikult on igal kassil palju kergem kodus kohaneda, kui sinna saab minna koos sõbraga. Koos on lõbusam, turvalisem, huvitavam ja igal juhul on tulevasel perel kahe kassiga koos topelt kogus rõõmu, armastust ja naeru! Iga kassiomanik võib garanteerida, et kaks on parem kui üks! Kingi tuvikestele kodu ja veendu selles ise.