Kutsumata külalised: muuseum on hädas jonnakate kunstihuviliste kõutsidega

«Ma arvan, et Ken-Chan nägi läbi klaasi fotosid ja kuna mõned neist olid tehtud mustadest kassidest, tahtis ta neid lähemalt uudistada,» rääkis muuseumi kuraator Shinji Umebayashi väljaandele The Guardian. «Peale seda hakkas ta harjumusest tagasi tulema.»

«Ken-Chan ja Go-Chan on siin pea iga päev ning kuigi tegu on kahe isase kassiga, saavad nad omavahel suurepäraselt läbi,» sõnas Umebayashi. «Kuna muuseum asub keset parki, on see justkui nende privaatne aed.»