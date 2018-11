Päevakäpp: Arya ja Rickon on tõelised vastandid

Kelle veenides voolab tibakenegi nohikuverd on kindlasti kuulnud «Troonide mängu» sarjast. Sarnaselt oma nimekaimule on Arya tõeline rüblik. Tal ei ole aega daamilikult kuskil diivaninurga peal lesida ja karva läikivaks pesta — Arya on tõeline tegudekass! Ta peab saama ringi joosta, mänguasju taga ajada ja kõrgele turnida. Lihtsalt peab!

See ei tähenda, et Aryal ei ole õrnemat poolt. Ka temal on omad hellusehetked, mis löövad kõige paremini välja siis, kui ta on saanud päeval korralikult mängida ja ennast ära väsitada. Suureks kasvades hakkab ta kindlasti otsima rohkem neid rahulikke hetki oma elus, mil ajal peremehe kõrval nurru lüüa.

Rickon on seevastu tõeline pesamuna. Ta on pugeja kiisupoiss, isegi natuke memmekas kui aus olla. Ta armastab inimese lähedust, pai saada ja oma ninaga vastu inimese põske hõõruda. Ta on väga leebe ja rahulik ning vastupidiselt Aryale on Rickonil omad mänguhood, mis vaibuvad kiirelt. Leiaks ainult selle kõige soojema pesanurga kuskil, kus pisike kass ulatuks ka aknast välja piiluma, kõrvale üks hea inimene heade paikätega ja rohkem ei olekski Rickonil õnneks vaja.