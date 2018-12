Kanal 2 eetris on igal laupäeval lemmikloomadele pühendatud saade, mis toob ekraanile toredad ja õpetlikud loomalood. Tutvust tehakse veterinaaria tänapäevaste võimalustega, sõna saavad loomaspetsialistid ning saatejuht Kertu Jukkum tutvustab ka kodu otsivaid varjupaigaloomi. Täna on loomasaade külas Eesti edukaiml ratsasportlasel Rein Pillil ja Eesti kalleimal hobusel Alfons Ra-l. Saame ka teada, miks on koeraga mängimine oluline ja kui lihtne on ravida kassihaigust.