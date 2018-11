Kertu Jukkum: ka kanad väärivad head kohtlemist

Loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad uues reklaamis kutsub Jukkum eelistama puurivabade kanade mune. Reklaamis näeb, kuidas lugeda munal olevat koodi ja valida puurivabade kanade mune. Lisaks räägib ta puurikanade julmadest elamistingimustest ning kuidas igaüks saab teha kanade kaitseks õigeid valikuid.

«Olen alati valmis loomade kaitseks sõna võtma, sest tihti on nende olukord ühiskonnas kõige kehvem. Usun, et kanade elamistingimused paranevad, kui jagada laiemalt teavet puurikanade elamistingimustest ja rääkida, miks on oluline eelistada vabalt peetavate kanade mune,» sõnas Jukkum. «Olen ise väga teadlik tarbija ja valin poes alati tooted, mille valmistamisel on arvestatud farmiloomade heaoluga. Ma ei ostaks kunagi puurikanade mune, sest on lubamatu teha inimestele tooteid loomade heaolu arvelt.»

Loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad veab Eestis kanade heaolukampaaniat, mille raames kutsuvad mitmed tuntud Eesti inimesed üles eelistama puurivabade kanade mune. Nähtamatute Loomade sotsiaalmeedias on kanade heaolukampaania raames käimas fotoseeria, kus astuvad üles tuntud Eesti inimesed ja räägivad, miks on nende jaoks kanade heaolu oluline. Kampaaniaga on tänaseks liitunud Kertu Jukkum, Züleyxa Izmailova, Evelin Ilves, Liina Kersna ja Barbi Pilvre.

«Mul on hea meel, et nii mitmed head eestimaalased on astunud fotoseeria raames üles ning andnud teada, miks on kanade heaolu neile oluline,» rõõmustas Birgit Nurmela, loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad kanade heaolukampaania juht. «Kertu oli videoklipi filmimisega kohe nõus ning lisaks osaleb ta ka sotsiaalmeedia fotoseerias. Kanade heaolukampaaniat ootavad ees põnevad ajad, seega tasub Nähtamatute Loomade sotsiaalmeedial silma peal hoida,» kommenteeris Nurmela.