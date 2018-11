Loomakaitsjad tervitavad karusloomafarme lõpetava eelnõu algatamist

Parlamendile vastavat eelnõu konsulteerinud MTÜ Loomus on Riigikogule tänulik aastatepikkuse töö eest. «Loomaõiguslased on karusloomakasvanduste sulgemise nimel töötanud Eestis juba pikalt,» ütles MTÜ Loomus juhataja Kadri Taperson. «Suurim võit oli farmide keelustamise eelnõu jõudmine Riigikogu suurde saali 2017. aasta kevadel. Kuna toona eelnõu parlamendis läbi ei läinud, siis loodame väga, et uuel algatusel on rohkem edu ja karusloomafarmid lõpetavad oma tegevuse peatselt Eestiski.»