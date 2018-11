Vahva video: uudishimulik põdravasikas pistis nina vastu filmija kaamerat

Horton teoriseeris, et tema lillemustriline telefoniümbris võis põdras huvi tekitada, sest see oli ainus värviline ese keset kerge lumega kaetud tagaaeda. Naine püüdis jääda rahulikuks ja end võimalikult vähe liigutada, et põdravasikat ja tolle ema mitte ehmatada.

«Ma arvan, et nad on minu nägemisega nüüdseks harjunud ja teavad, et ma pole ohuallikas,» sõnas Horton. «Nad käivad siin nii tihti, et ma panin neile lõpuks ka nimed — ema kutsun ma Millieks ja tema vasika nimeks sai Milt.»